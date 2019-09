Partilhar o artigo Rio espera que "silêncio" do Governo sobre parecer da PGR não dure 15 dias Imprimir o artigo Rio espera que "silêncio" do Governo sobre parecer da PGR não dure 15 dias Enviar por email o artigo Rio espera que "silêncio" do Governo sobre parecer da PGR não dure 15 dias Aumentar a fonte do artigo Rio espera que "silêncio" do Governo sobre parecer da PGR não dure 15 dias Diminuir a fonte do artigo Rio espera que "silêncio" do Governo sobre parecer da PGR não dure 15 dias Ouvir o artigo Rio espera que "silêncio" do Governo sobre parecer da PGR não dure 15 dias