Rio: "Estar de quarentena não é estar de férias"

À saída do encontro com o primeiro-ministro sobre medidas de combate ao coronavírus, o líder do PSD veio dizer que não adianta encerrar escolas e depois não impedir que os alunos se encontrem noutro sítio. Por isso, Rui Rio considera que o Governo, para tomar essa medida, tem de tomar outras decisões colaterais que evitem que haja ações de anulem os efeitos da tomada de medida inicial.