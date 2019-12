Rio Mondego. Esforço suportado por dique levanta preocupações

"O dique foi construído para proteger o vale central das águas do periférico direito, e não o periférico direito das águas do vale central", explicou o autarca.



"Esta é a nossa preocupação, porque o esforço que o dique está a fazer é muito grande", acrescentou.



O talude esquerdo do leito periférico direito do Rio Mondego, em Montemor-o-Velho, colapsou na noite de domingo, no local onde poucas horas antes tinha sido identificado um aluimento de terras.