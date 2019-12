Rio Mondego. Ministro do Ambiente espera ter diques reparados nos próximos dois meses

O Ministro do Ambiente garante que a manutenção dos Diques tem sido feita e isso evitou consequências mais devastadoras no Mondego. João Pedro Matos Fernandes confirma ainda que os diques suportaram uma pressão de água muito superior àquela para a qual tinham sido projetados depois de uma intensidade de chuva completamente fora do normal.