Rio Mondego. Quercus defende que a deposição de inertes criou condições para as cheias

Os ambientalistas criticam a forma como tem sido feita a gestão da bacia do Mondego. A Quercus afirma mesmo que os trabalhos de desassoreamento junto a Coimbra, em 2018, e a deposição dessa areia a jusante da cidade no leito central do rio, foi uma das causas do colapso dos diques.