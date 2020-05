Rio "nada confortado" por "bagatela" com José Silvano levar "ano e meio" na justiça

Rui Rio falava aos jornalistas no final de uma reunião de duas horas e meia com o primeiro-ministro, António Costa, em São Bento, depois de a comissão de transparência ter aprovado, por unanimidade, um parecer para levantar a imunidade parlamentar a José Silvano por ser sido constituído arguido no processo das presenças-fantasma que envolve outros deputados do PSD.

"Com a Comissão Parlamentar de Transparência sinto-me bem confortável. Mal fora se fosse ao contrário e se não deixasse o deputado ir depor ao Ministério Público", reagiu o líder social-democrata.

Rui Rio afirmou-se depois "desconfortável" com outra situação, esta relativa ao funcionamento da justiça.

O presidente do PSD referiu então que, na semana passada, lamentou que tenham passado "seis anos e, relativamente ao BES, não há nenhum julgamento, acusação e muito menos punição".

"Neste caso de que estamos a falar [com José Silvano], para uma bagatela de nada, demorou ano e meio. Ora, se para uma bagatela destas, para se mandar à Assembleia da República um pedido de levantamento da imunidade parlamentar, se demora um ano e meio, afinal, pelos vistos, seis anos para resolver o problema do BES é pouco", observou.

O presidente do PSD reforçou depois a sua posição de princípio: "Com isto, com a justiça a funcionar assim, não estou nada confortável".