Rio Tinto. Incêndio em habitação provoca dois mortos

O fogo deflagrou na casa onde residiam. As vítimas tinham 18 e 21 anos e viviam com a avó que também ficou gravemente ferida no incêndio e foi transportada para o Hospital de São João, no Porto.



No local estiveram 30 operacionais. A Polícia Judiciária está a investigar as causas do incêndio.