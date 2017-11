Risco de erosão dos solos sem prevenção à vista

A Antena 1 contactou 17 autarquias afetadas pelos fogos do mês passado, na zona centro do país.



Como revela o jornalista João Torgal, contam-se pelos dedos de uma mão os concelhos onde já houve intervenções no terreno.



Na opinião do especialista em ciências florestais Domingos Lopes, este é um fenómeno que pode provocar a contaminação da água potável em vários pontos do país.



O alerta é do investigador da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.