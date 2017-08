Risco de exposição muito elevado a radiação ultravioleta hoje em Portugal

Lusa 22 Ago, 2017, 07:16 | País

À exceção da ilha Terceira, onde o risco é elevado, e da ilha do Faial, onde o risco é moderado, todo o território nacional apresenta risco de exposição muito elevado à radiação UV.

Para as regiões com risco `muito elevado`, o IPMA recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, `t-shirt`, guarda-sol e protetor solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol.

Os índices UV variam entre 1 e 2, em que o UV é `baixo`, 3 a 5 (`moderado`), 6 a 7 (`elevado`), 8 a 10 (`muito elevado`) e superior a 11 (`extremo`).

O IPMA prevê para hoje, no continente, nebulosidade matinal no litoral oeste, que pode persistir na faixa costeira e descida de temperatura no Norte e Centro.

As temperaturas máximas vão variar entre os 24 graus centígrados, em Sines, Braga e Viana do Castelo e os 38 em Castelo Branco e Évora.

Para os Açores estão previstos períodos de céu muito nublado e chuva nos grupos Central e Oriental.

Os termómetros vão subir até aos 26º em Ponta Delgada.

Na Madeira, o céu vai estar geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade nas vertentes norte da ilha da Madeira e na ilha de Porto Santo.

No Funchal, a temperatura vai chegar aos 27º.