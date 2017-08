Risco de exposição muito elevado a radiação ultravioleta hoje em Portugal

Lusa 24 Ago, 2017, 07:17 | País

Nos Açores, apenas a ilha Terceira tem risco muito elevado, estando as restantes ilhas com risco elevado, segundo a informação disponível.

Para as regiões com risco `muito elevado`, o IPMA recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, `t-shirt`, guarda-sol e protetor solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol.

Os índices UV variam entre 1 e 2, em que o UV é `baixo`, 3 a 5 (`moderado`), 6 a 7 (`elevado`), 8 a 10 (`muito elevado`) e superior a 11 (`extremo`).

O IPMA prevê para hoje, no continente nebulosidade matinal no litoral Norte e Centro, que poderá persistir em alguns locais e descida de temperatura. As temperaturas vão variar entgre os 23º no Porto e os 34º em Évora e Beja.

Para os Açores agurdam-se períodos de céu muito nublado com abertas e aguaceiros fracos. Ponta Delgada vai chegar aos 26º.

A Madeira, o céu vai apresentar-se com períodos de muita nebulosidade. o vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) e com rajadas até 55 km/h no extremo leste da ilha da Madeira. No Funchal, os termómetros vão subir aos 28º.