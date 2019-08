Risco de incêndio. Alerta amarelo prolongado até segunda-feira

RTP01 Ago, 2019, 16:12 / atualizado em 01 Ago, 2019, 16:19 | País

Além das condições meteorológicas, a Proteção Civil justifica o prolongamento do alerta amarelo com a expectativa da chegada mais pessoas ao interior do país em agosto, tradicional mês de férias. O que potencia o risco de ignições.A Proteção Civil anunciou um reforço de uma centena de efetivos para a vigilância em Portugal continental.





A meteorologia prevê que as condições dos últimos dias perdurem até segunda-feira: vento moderado a forte, ainda que sem calor extremo, e humidade relativa baixa na região sul do Vale do Tejo e no interior norte, em particular nos distritos de Castelo Branco e Guarda.



O estado de alerta mantém-se assim em vigor em Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Beja, Évora e Faro, “distritos que sofrerão as maiores adversidades meteorológicas”, nas palavras do comandante adjunto operacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.



Segundo Pedro Nunes, as operações de vigilância vão contar com aviões de observação integrados no dispositivo de combate a incêndios florestais e drones da Força Aérea.



Cidadão “vigilante”



c/ Lusa

Em terra, haverá meios da Guarda Nacional Republicana e da Força Aérea envolvidos em “patrulhas espalhadas pelo território nacional”.Em declarações aos jornalistas,, reforçando “a resiliência” do país perante condições favoráveis a incêndios.A Proteção Civil apela, designadamente, aos habitantes de zonas rurais para que se abstenham de utilizar máquinas agrícolas ou máquinas de combustão, ou de usarem o fogo a qualquer pretexto.O comandante adjunto operacional adiantou também que a componente aérea do dispositivo de combate a incêndios está “praticamente toda operacional”,