Risco de incêndio. Portugal continental em Situação de Alerta

Joana Raposo Santos - RTP30 Mai, 2019, 18:36 / atualizado em 30 Mai, 2019, 18:53 | País

“Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um significativo agravamento do risco de incêndio florestal no território do continente”, está declarada a “Situação de Alerta no período compreendido entre as 23h59 do dia 30 de maio e as 23h59 do dia 3 de junho de 2019, para o território continental”, lê-se num comunicado dos ministérios.



As condições meteorológicas previstas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a globalidade do território continental traduzem-se num risco elevado ou muito elevado de incêndio florestal nos próximos cinco dias.O Governo solicitou à Força Aérea a “disponibilização de meios aéreos” que poderão ser ativados caso necessário.



A Situação de Alerta deve-se ainda ao facto de a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) ter determinado o Estado de Alerta Especial Amarelo nos distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.



Já Beja, Castelo Branco, Évora, Faro, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém e Setúbal estão sob o Estado de Alerta Especial Laranja.



Por estas razões, os ministérios da Administração Interna e da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural vão aplicar medidas de caráter excecional, entre as quais a “proibição da realização de queimadas e de queimas de sobrantes de exploração”.





O Estado vai ainda elevar o “grau de prontidão e resposta operacional por parte da GNR e da PSP”, aumentando as operações de vigilância e de “apoio geral às operações de proteção e socorro” que possam vir a realizar-se.



Medidas de prevenção



A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil lançou, entretanto, um aviso à população sobre os cuidados a adotar nesta fase de perigo de incêndios rurais.





Tendo em conta os "valores de temperatura acima do normal para a época", a baixa humidade do ar e o "vento predominante" que pode atingir os 45 quilómetros por hora nos próximos dias, a ANEPC recomenda "a adequação dos comportamentos" e a adoção de medidas de prevenção.





Deste modo, nos locais onde o risco de incêndio seja muito elevado, passa a ser proibido o uso de fogareiros e grelhadores em espaço rural, o lançamento de foguetes e a desinfestação de apiários.