Risco de incêndio. Autoridades alertam para "quadro muito exigente" nos próximos dias

, afirmou José Luís Carneiro ao início da noite de quinta-feira, em conferência de imprensa na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, ao lado da secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, do comandante nacional, André Fernandes, e do presidente da ANEPC, Duarte Costa.A melhoria dos níveis de humidade, observou o ministro da Administração Interna, ajudou entretanto os bombeiros no combate aos incêndios. Todavia,”, quis salientar José Luís Carneiro, para acrescentar, adiante, que o verão terá alterações bruscas das temperaturas o que poderá levar o país a “viver momentos difíceis”.

O ministro da Administração Interna reiterou que a decisão de não declarar, por agora, a situação de alerta por causa dos incêndios pode ser revista em função do evoluir do quadro.



Ao cabo de cinco dias,. Referindo-se a este desfecho, titular da pasta da Administração Interna assinalou a ausência de vítimas mortais, apontando que este foi um fogo que chegou a consumir 1.200 hectares numa hora.“Isto mostra a intensidade, a violência, destes incêndios extremos que estamos a viver. Manter-se-á o esforço de consolidação do trabalho de rescaldo. Manteremos nos próximos dias mais de mil operacionais nomeadamente para debelar e consolidar os esforços de rescaldo deste incêndio que lavrou nos últimos dias em Odemira”, vincou.Na última noite, mantinham-se, de resto, no terreno 1.015 operacionais, 315 veículos e 13 meios aéreos para um rescaldo que impunha “ainda muito trabalho, muito esforço”.“A estratégia e o que são as prioridades ainda no terreno são de facto evitar e manter o incêndio dominado. Estamos já numa fase de operações de rescaldo e consolidação do rescaldo e importa fazer esta monitorização e acima de tudo, agora com esta rotação do vento para norte, em que o incêndio, se reativar, poderá entrar na serra de Monchique, esta é a prioridade máxima. Neste momento continuamos os trabalhos no terreno, com as equipas dos diferentes agentes de Proteção Civil”, explicou, por sua vez, o comandante nacional André Fernandes., enfatizando que foi reforçado o patrulhamento conjunto entre a GNR e as Forças Armadas.

Perigo máximo no interior norte e centro e Algarve



A situação de perigo máximo de incêndio recai esta quinta-feira nas regiões do interior norte e centro e do Algarve. Segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera,Já

São cinco os níveis de risco de incêndio determinado pelo IPMA: vão de reduzido a máximo e o cálculo é obtido a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.



Para esta quinta-feira o IPMA prevê uma descida da temperatura mínima, em especial no interior, e uma pequena subida da temperatura máxima no litoral da região Sul, sendo acentuada no sotavento algarvio. O vento será de noroeste durante a tarde, apresentando-se por vezes forte na faixa costeira a sul do Cabo Espichel.As temperaturas mínimas oscilam entre os 14º Celsius, em Bragança, Vila Real, Guarda e Viseu, e os 22ºC, em Faro. As máximas variam entre os 24ºC, em Viana do Castelo, e os 38ºC, em Faro.

c/ Lusa