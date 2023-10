A Proteção Civil alerta para a possibilidade de inundações e cheias devido ao previsto agravamento da situação meteorológica no fim-de-semana, já a partir desta tarde, com especial incidência no Norte e Centro do continente.

O comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, anuncia a subida do estado de prontidão dos meios para o nível laranja em 16 sub-regiões do território continental, com especial incidência no Norte, no Centro e na área de Lisboa e Vale do Tejo.



Será também enviada às populações um SMS preventivo a alertar para o risco de inundações e cheias.