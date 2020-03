"Risco de transmissão generalizado" a partir de Ovar

A ministra da Saúde, Marta Temido, confirmou que 30 dos 51 casos de Covid-19 no centro do país %u201Csão relacionados com o concelho de Ovar%u201D. Estão sob monitorização 440 contactos relacionados com esses 30 casos de Ovar.