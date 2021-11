Risco de trombose é superior em doentes com cancro

O Grupo de Estudos de Cancro e Trombose alerta para a necessidade de debater a problemática associada a este doença.



O médico oncologista Sérgio Barroso salienta que os doentes com cancro têm risco aumentado de trombose devido à maior predisposição do sangue destes utentes para a formação de coágulos.



O risco de trombose é maior em todos os doentes com cancro, mas ainda mais incidente em casos de tumor no estômago, pâncreas, rins ou ovários.



As tromboses são mais frequentes nas pernas. Inchaço, dor e dificuldade de mobilização são alguns dos primeiros alertas a ter em conta.