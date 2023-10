Várias zonas do país vão estar em alerta muito elevado de risco de incêndio até ao final da semana. As temperaturas acima dos 30 graus vão continuar.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu um aviso de perigo de incêndio no continente e no arquipélago da Madeira.



Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Coimbra, Portalegre, Faro, Calheta e Porto Moniz vão passar a estar em alerta máximo.



O aviso de risco de incêndio estende-se, pelo menos, até domingo.