Risco "Máximo" de incêndio em dois concelhos e "Muito Elevado" em 26 no centro e sul

Lusa 20 Abr, 2017, 08:06 | País

As regiões norte e centro são as visadas no alerta para perigo de incêndios florestais emitido pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) na quarta-feira e que vigora até sábado.

De acordo com as informações disponíveis às 06:45 no site da Proteção Civil, estão cinco incêndios ainda ativos, todos no norte do país, o maior em Vila Real e que mobiliza 95 homens e 33 veículos.

Este fogo em Vila Real, na freguesia da Campeã, obrigou ao encerramento do Itinerário Principal 4 (IP4) na quarta-feira à noite devido ao fumo intenso e para ajudar os bombeiros a posicionarem-se para o combate às chamas.

No aviso à população, a ANPC lembra que a lei proíbe queimadas e refere as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera que apontam para temperaturas entre os 28 e os 30 graus na generalidade do território e vento moderado a forte, com rajadas até 70 quilómetros por hora nas terras altas.

Os 26 concelhos que hoje apresentam risco "Muito Elevado" de incêndio pertencem aos distritos do Porto, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Faro.

Em risco "Elevado" de incêndio estão mais de 80 concelhos dos distritos do Porto, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Lisboa, Setúbal, Évora, Portalegre, Beja e Faro.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre `Reduzido` e `Máximo`.

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

No aviso de quarta-feira à população, a Proteção Civil recordou que em situações de risco de incêndio superior ao nível muito elevado não é permitido fogueiras, queimar matos ou fumar em espaços florestais, sublinhado ainda alguns cuidados a ter nos trabalhos agrícolas e florestais, designadamente com o perigo de faíscas durante o manuseamento de máquinas.

Para hoje o IPMA prevê para o continente céu geralmente pouco nublado, apresentando-se muito nublado e com ocorrência de aguaceiros até ao fim da manhã na região Norte e temporariamente durante a tarde nas regiões do interior Norte e Centro.

O vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante leste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) com rajadas até 70 km/h no Algarve e forte (40 a 55 km/h) com rajadas até aos 80 km/h nas terras altas.

As temperaturas máximas deverão atingir os 23 graus Celsius em Vila Real e Faro, 26 no Porto, Coimbra, Braga e Viana do Castelo, 27 em Leiria e Beja e 28 em Lisboa, Santarém e Évora.

Para a Madeira e os Açores está previsto céu muito nublado e aguaceiros fracos e as temperaturas máximas devem chegar aos 18 graus em Ponta Delgada e 21 no Funchal.