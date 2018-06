Risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta em todo o país

Lusa16 Jun, 2018, 08:52 | País

Para as regiões com risco `muito elevado`, o IPMA recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, `t-shirt`, guarda-sol e protetor solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol.

Os índices UV variam entre 1 e 2, em que o UV é `baixo`, 3 a 5 (`moderado`), 6 a 7 (`elevado`), 8 a 10 (`muito elevado`) e superior a 11 (`extremo`).

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade nas regiões do litoral centro e na região sul até meio da manhã, e uma pequena subida da temperatura máxima

O vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante norte, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) com rajadas até 70 km/h no litoral oeste, em especial da região centro durante a tarde e nas terras altas.

Para o arquipélago dos Açores, as previsões apontam para períodos de céu muito nublado com boas abertas e vento fraco a bonançoso.

Na Madeira são esperados períodos de céu muito nublado, tornando-se muito nublado nas vertentes norte e na ilha de Porto Santo a partir do final da tarde, com aguaceiros nas vertentes norte e terras altas a partir do final da tarde.

O vento estará moderado a forte, soprando forte, com rajadas até 80 km/h nas terras altas e até 70 km/h no extremo leste da ilha da Madeira.

As temperaturas máximas previstas para hoje são de 25 graus Celsius em Lisboa, 28 em Faro, 22 no Porto, 30 em Bragança, 25 em Ponta Delgada e 25 no Funchal.