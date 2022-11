Risco sísmico avaliado em exercício público

Segundo a ANEPC, "A Terra Treme", marcado para as 11h09 desta quarta-feira, tem por objetivo mostrar à população o “que fazer antes, durante e depois de um sismo, nomeadamente conhecer as medidas preventivas e os comportamentos de autoproteção a adotar”.O exercício “compreende a realização de três gestos simples que podem fazer a diferença a quem os praticar perante a ocorrência de um sismo”.”, é sublinhado na nota.A ANEPC pretende com a iniciativa alargar a reflexão e o debate em torno do risco sísmico e a participação no exercício a todos os setores da sociedade civil.