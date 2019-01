Robôs ameaçam um milhão de postos de trabalho

Mário Aleixo - RTP17 Jan, 2019, 07:33 / atualizado em 17 Jan, 2019, 07:33 | País

A pesquisa encomendada pela Confederação Empresarial de Portugal que o jornal Público dá a conhecer, na edição esta quinta-feira, aponta o comércio e a indústria como as áreas mais ameaçadas, na próxima década, como conta a jornalista Cláudia Godinho.









Algumas das conclusões do estudo que vai ser apresentado em Lisboa.Cerca de 1,8 milhões de trabalhadores necessitarão de melhorar as suas competências ou mudar de emprego até 2030", conclui o estudo promovido pela Confederação Empresarial (CIP), que defende que é preciso apostar em formação de adultos.Elaborado pelo McKinsey Global Institute e pela Nova School of Business and Economics, o estudo começa por concluir que Portugal "tem um relativamente alto potencial de automação, devido ao peso da indústria transformadora e às tarefas repetitivas" em vários setores. Os autores calculam que metade do tempo gasto nas atuais atividades laborais poderia ser automatizado.Em 2030, de acordo com um resumo das conclusões, essa percentagem subirá para 67%. E num cenário em que apenas 26% do tempo de trabalho é automatizado, "a adoção da automação poderá levar à perda do equivalente a 1,1 milhões de postos de trabalho até 2030, com maior incidência nos setores da indústria e do comércio".A pesquisa alerta para a necessidade de o país apostar na reconversão dos trabalhadores para evitar que se crie uma bolsa de desempregados.Esses trabalhadores que deixem o mercado de trabalho dificilmente encontrarão emprego num universo cada vez mais digital.