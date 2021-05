Ronaldo. Uma mensagem que soa a fim de ciclo

O jogador português lembra que, tal como em Espanha e Inglaterra, também já venceu os principais troféus no futebol italiano.



O futuro de Cristiano Ronaldo é incerto. Embora tenha mais um ano de contrato com a Juventus, esta mensagem do português dá a entender de que estão concretizados os objetivos que tinha traçado, antes de abraçar o desafio de jogar em Itália.