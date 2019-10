Rosa Mota contrariada ficou ausente da inauguração do Pavilhão Rosa Mota

Rosa Mota não apareceu na inauguração do Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota. A antiga campeã olímpica não gostou de ver o seu nome subalternizado e mostrou-se irritada com a Câmara do Porto, mas Rui Moreira desvalorizou a polémica.