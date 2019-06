Rota Final. Álvaro Amaro é um dos visados nas buscas da PJ

Os inspetores falaram, seguidamente, com funcionários ligados ao setor dos transportes, com quem continuam reunidos.



A PJ encontra-se a avaliar processos relacionados com ajustes diretos da empresa que realiza os transportes escolares a cargo da Câmara Municipal da Guarda.



Houve também buscas no Politécnico da Guarda e na residência de Álvaro Amaro, ex-presidente da Câmara e atual número cinco na lista do PSD às europeias.