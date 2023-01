Roteiro PRR avaliado por António Costa

No Governo, a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que envolve mais de 18 mil milhões de euros entre subvenções e empréstimos até 2026, é coordenada pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.Hoje, no Roteiro PRR, segundo o executivo, serão destacados “”.Desta forma, estão previstas visitas a obras de construção de duas novas unidades de saúde, ambas no distrito de Leiria, e uma visita às obras de construção de residências universitárias em Lisboa.O líder do executivo começa o dia em Leiria, onde, pelas 9h45, visita as obras em curso na Unidade de Saúde da freguesia de Amor, seguindo, depois, para a Unidade de Saúde de Parceiros, Azoia e Barrosa.Nesta unidade de saúde, verifica as obras em curso e, de acordo com o programa divulgado, fará uma intervenção.Pela tarde, duas horas antes da posse dos novos ministros das Infraestruturas e da Habitação, João Galamba, e da Habitação, Marina Gonçalves, que está marcada para as 18h00, António Costa desloca-se às obras de construção das residências da Universidade de Lisboa.Também nesta sessão, na Alameda da Universidade, em Lisboa, o primeiro-ministro vai fazer uma intervenção.