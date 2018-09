Roubo de armas de Tancos com autor identificado

A notícia surgiu no dia em que a PJ fez várias detenções.





O jornalista João Torgal dá conta da informação revelada pelo diário.





Um ano e três meses depois do sucedido sabe-se que o autor do roubo é um antigo militar, referenciado pelas polícias como traficante de droga e de armas.



O alegado autor do roubo de armas do paiol de Tancos está entre os detidos de terça-feira pela Polícia Judiciária.











Na terça-feira foram detidos quatro militares da Judiciária Militar, entre eles, o diretor, três militares da GNR e um outro suspeito.





O PS admite que pode apoiar uma comissão parlamentar de inquérito sobre o caso de Tancos. O CDS já pediu a comissão de inquérito. O PSD ainda não decidiu se vai avançar com esse pedido. O líder parlamentar do Bloco de Esquerda disse que as detenções realizadas no âmbito da investigação ao caso do furto de armas dos paióis de Tancos mostram que a justiça "não está parada" e que este é o momento da investigação e é o momento de separar a política da justiça.









A Polícia Judiciária Militar é suspeita de ter protegido o alegado assaltante que terá contado também com a colaboração de militares da GNR.