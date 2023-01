RSI vai subir 20 euros com risco de pobreza a atingir 16,4%

Os dados do Instituto Nacional de Estatística são referentes a 2021 e mostram que, nesse ano, 16,4 por cento das pessoas em Portugal estavam em risco de pobreza.



Este valor representa uma descida de 2 pontos face a 2020, o ano de maior impacto da Covid-19.



Mas a taxa de pobreza está ainda ligeiramente acima dos 16,2 por cento de 2019.



De acordo com os dados do INE, em 2021, um milhão e 700 MIL pessoas em Portugal viviam abaixo do limiar de pobreza.



Números conhecidos no dia em que o Governo anunciou uma subida de 20 euros no Rendimento Social de Inserção.



Passa para 209 euros a partir de Março.