RTP e Antena 1 manifestam solidariedade com colegas da Global Media

Começando por lembrar que “o jornalismo livre e independente é uma dimensão insubstituível das sociedades democráticas” e que “, as direções de Informação da RTP e da Antena 1 lamentam os “é vincado na nota das duas direções.Nesse sentido, e “perante as ameaças que pairam sobre muitos jornalistas portugueses”, a RTP e a Antena 1 manifestaram publicamente “Também o Conselho de Redação da Antena 1 expressou, num outro comunicado, estar solidário com os profissionais da TSF, do Jornal de Notícias, Diário de Notícias, O Jogo, Dinheiro Vivo e Açoriano Oriental, lembrandoDirigindo-se aos profissionais “expostos a uma situação de salários em atraso e despedimento coletivo”, o CR frisa que, é acrescentado no documento.Citando as “pertinentes palavras da presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC)”, a CR recorda que “de cada vez que se despede um jornalista, enfraquece-se a democracia”. Os membros eleitos deste Conselho de Redação consideram, contudo, “que a ERC tem o imperativo ético e funcional de perceber e agir em relação ao que está a acontecer na Global Media Group.Esta terça-feira, é de salientar, a ERC abriu um processo administrativo autónomo para a aplicação da Lei da Transparência sobre a situação do grupo Global Media, detentor do Jornal de Notícias, do Diário de Notícias, de O Jogo e da TSF.Entretanto em comunicado, a ERC esclareceu a abertura deste processo deliberativo, alegando não ter “os esclarecimentos necessários quanto à identificação dos detentores de participações qualificadas”.