RTP elege personalidades e acontecimentos de 2021

A redação da RTP elegeu as principais figuras e acontecimentos que marcaram este ano de 2021. Gouveia e Melo, Angela Merkel, o chumbo da proposta do Orçamento do Estado e a chegada dos talibãs ao poder no Afeganistão foram as personalidades e acontecimentos que marcaram o ano que agora termina.