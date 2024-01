Foto: Pedro A. Pina - RTP

O portal RTP Ensina celebra dez anos de existência e, para assinalar a data, organizou uma conferência no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, sob o tema Inteligência Artificial. A Antena 1 esteve na abertura e ouviu depois o ministro da Educação, João Costa, a destacar a importância do trabalho desenvolvido pelo serviço público.