RTP entrevistou português que está na primeira linha internacional contra a covid

A Agência Europeia do Medicamento aprovou um anticorpo contra a covid-19 eficaz na prevenção da infeção em doentes que não respondem à vacina. E são mais de 20% da população. Foi desenvolvido por Hugo Gomes da Silva, vice-presidente da Astrazeneca, um português que também ajudou a criar as primeiras vacinas contra a Covid-19 e já antes contra o H1N1, que esteve na origem da pandemia de 2009. À RTP, concedeu uma entrevista alargada que pode ver no jornal da meia-noite na RTP3.