RTP no Bairro da Pasteleira. Tráfico e consumo de droga a céu aberto no Porto

O tráfico e consumo de droga instalaram-se nalgumas zonas do Porto. O centro é no bairro da Pasteleira Nova e também de Pinheiro Torres. Estes locais funcionam como um supermercado, abastecendo de estupefacientes a cidade e o norte do país.