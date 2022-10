RTP Notícias vence prémio do Obciber na categoria "Última Hora"

Pode consultar a lista completa dos premiados nas diversas categorias aqui

O anúncio foi feito esta quarta-feira no Congresso Internacional de Ciberjornalismo, que decorreu na Casa de Pernambuco, no Porto.Para além do prémio atribuído ao site de notícias da RTP, os jornais Público, Jornal de Notícias, Observador, Expresso e a Rádio Renascença foram os premiados noutras categorias.O jornal Público foi o que conquistou mais prémios (cinco distinções), tendo sido distinguido com o Prémio de Excelência Geral em Ciberjornalismo. A Rádio Renascença foi a segunda mais galardoada, com quatro prémios.