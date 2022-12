RTP vence dois prémios de Jornalismo Direitos Humanos e Integração

A reportagem "Guardiãs do Sado" emitida no programa Linha da Frente recebeu o primeiro prémio de televisão. A reportagem é autoria da jornalista Sandra Salvado com imagem de Rui Rodrigues e edição Sara Cravina. Também a reportagem "Bebé afegã salva em Portugal" foi distinguida com uma menção honrosa. Um trabalho da jornalista Catarina Cadavez, imagem de Rodrigo Lobo e edição de Joana Melo.