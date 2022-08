Rui Abrunhosa Gonçalves é o novo diretor geral das prisões

O investigador e psicólogo forense Rui Abrunhosa Gonçalves é o novo diretor-geral da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), sucedendo no cargo a Rómulo Mateus, que deixou as funções no final de julho, foi hoje anunciado.