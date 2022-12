Rui Gonçalves explica demissão da Florestgal

Em 12 de outubro, fonte da Florestgal disse à Lusa que Rui Gonçalves, que tinha assumido o cargo em agosto de 2021, foi demitido pelo Ministério do Ambiente, que recusou avançar as razões que levaram à cessação de funções.No final de setembro, o então presidente da empresa publicou um artigo de opinião no jornal Público no qual teceu várias críticas ao sistema, apontando para a “inutilidade” que a prevenção estrutural assumiu no combate às chamas no fogo da Serra da Estrela, em agosto, assim como para problemas de descoordenação do combate ao incêndio, com “demasiados agentes” no terreno.O presidente cessante da Florestgal escusou-se a prestar, na altura, quaisquer esclarecimentos sobre a demissão.Rui Gonçalves foi o segundo presidente na história da Florestgal, criada em 2018, e que teve como primeiro líder o antigo deputado socialista José Miguel Medeiros, que esteve à frente da empresa até 2021, quando João Pedro Matos Fernandes, na altura ministro do Ambiente, optou por não o reconduzir no cargo.A empresa, com sede em Figueiró dos Vinhos, no distrito de Leiria, foi criada após os grandes incêndios de 2017.