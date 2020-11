Rui Moreira considera imprudente anunciar apoios sem conhecer medidas do Governo

Foto: Manuel Araújo - Lusa

O presidente da Câmara do Porto considerou esta tarde que estar a antecipar medidas de apoio ao comércio, restauração e hotelaria sem conhecer as medidas do Governo é "imprudente", defendendo que a necessidade de apoio suplementar será feita posteriormente.