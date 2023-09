Rui Moreira e comerciantes com opiniões diferentes sobre o novo Mercado do Bolhão

O novo Mercado do Bolhão recebeu a visita de mais de 5 milhões e meio de pessoas, durante o primeiro ano em funcionamento.O espaço icónico da cidade do Porto reabriu portas há precisamente um ano, depois das profundas obras de restauro e modernização.O autarca Rui Moreira faz um balanço positivo desta nova vida do mercado, contrastando com a opinião da maioria dos comerciantes que trabalham no local, descontentes com a atual gestão, segunda revela uma consulta hoje divulgada.





A consulta, realizada pela Associação do Comércio Tradicional Bolha de Água e a que a Lusa teve hoje acesso, contou com a adesão de 58 dos 72 comerciantes com bancas no mercado centenário do Porto.



A maioria dos comerciantes (92%) afirma que o regulamento do Mercado do Bolhão não está de acordo com as necessidades de gestão do equipamento e que as regras de funcionamento não são adequadas.







(Com Lusa)