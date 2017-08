Rui Moreira escolhe vereador do Ambiente para número 2 no Porto

Lusa 03 Ago, 2017, 13:03 | País

"O número dois é o Filipe Araújo [atual vereador do Ambiente]. O vice-presidente decidiremos a seu tempo", se for reeleito, afirmou Moreira aos jornalistas antes de entregar no Palácio da Justiça "mais de 23 mil assinaturas" referentes a 334 candidatos (incluindo à Assembleia Municipal e às sete freguesias da cidade), o que ultrapassa "em 60% o número mínimo exigido por lei" para os movimentos independentes.

Moreira, que em 2013 apresentou Manuel Sampaio Pimentel como número dois e entregou o cargo de vice-presidente a Guilhermina Rego, explicou que, das 30 mil assinaturas recolhidas, apenas 23 mil se revelaram válidas, porque sete mil dos subscritores "vivem no Porto mas não estão recenseados" na cidade.

"Existem muitas pessoas que vivem no Porto mas não estão recenseadas no Porto", notou o candidato, que conta com o apoio formal do CDS-PP e do Movimento Partido da Terra (MPT) nesta recandidatura.

Moreira, conta com o apoio formal do CDS-PP e do Movimento Partido da Terra (MPT) nesta recandidatura e nas autárquicas de 2013 conquistou seis mandatos, afirmou ainda que a lista para o executivo segue a ordem revelada na sua página oficial da internet.

Assim, a Rui Moreira sucedem-se Filipe Araújo, Catarina Araújo (a primeira novidade em relação a 2013), Ricardo Valente (vereador do Desenvolvimento Económico e Social desde 2016, que em 2013 foi eleito como independente pela lista do PSD) e Pedro Baganha (adjunto do pelouro do Urbanismo e, desde maio, administrador da empresa municipal de Gestão de Obras Públicas).

Em sexto lugar surge Cristina Pimentel (vereadora da Mobilidade) e, em sétimo lugar, Fernando Paulo (diretor da presidência desde 2014, acumula, desde maio, a presidência da empresa municipal Domus Social e foi vereador em Gondomar durante 20 anos).

Em oitavo lugar apresenta-se Manuel Aranha, vereador do Comércio, Turismo e Fiscalização desde 2015.

A lista à Assembleia Municipal (AM) é encabeçada por Miguel Pereira Leite, que preside àquele órgão desde fevereiro de 2014, depois da demissão de Daniel Bessa.

De acordo com Rui Moreira, a recolha das assinaturas hoje entregues em tribunal "motivou muitas pessoas", num processo desenvolvido "em menos de um mês".

Tendo em conta apenas a lista à Câmara, o número de assinaturas recolhidas ultrapassou o legalmente exigível em 84%, segundo dados da candidatura.

Moreira destacou que as pessoas aderiram "espontaneamente" e indicou a ambição de "ganhar as nove eleições" em causa, tendo em conta a Câmara, a AM e as sete freguesias do Porto.

Numa nota de imprensa distribuída aos jornalistas, a candidatura refere que Moreira se apresenta às eleições com "o intuito de ganhar as nove eleições depois de ter conquistado a Câmara em 2013, sem maioria absoluta, com 39,25% dos votos, e de ser obrigado a fazer um acordo de governação com o PS.

O acordo pós-eleitoral com os socialistas caiu em maio, e o PS, que até então apoiava a recandidatura de Moreira, decidiu apresentar Manuel Pizarro, vereador da Habitação, como candidato próprio às autárquicas de outubro.

A mesma nota de imprensa da candidatura do independente, refere que a entrega das assinaturas representou "mais um obstáculo superado" pelo movimento, assinalando que, "de acordo com a lei autárquicas, apenas os movimentos de cidadãos independentes ficam obrigados a este formalismo".

O mesmo comunicado esclarece que Rui Moreira colocou "especiais cuidados no processo, depois dos problemas registados noutros concelhos há quatro anos e de a Assembleia da República ter aceitado alterar alguns preceitos relativos a candidaturas independentes, a seu pedido".