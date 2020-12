A acusação considera que Rui Moreira incorreu num conflito de interesses, no caso em que a empresa imobiliária Selminho, da família do autarca, tentou construir um edifício de apartamentos num terreno da escarpa da Arrábida que era em parte propriedade do município.Uma acusação que Rui Moreira classifica como descabida e infundada.Rui Moreira promete apresentar mais esclarecimentos sobre este caso na próxima reunião do executivo, marcada para segunda-feira.





Pormenores deste caso com a jornalista Alexandra Madeira.