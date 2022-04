Rui Moreira quer Câmara do Porto fora da Associação Nacional de Municípios Portugueses

Rui Moreira quer a Câmara Municipal do Porto fora da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Diz que é "total" o "fracasso" da associação a representar as autarquias no que diz respeito à descentralização. Quer, por isso, negociar o assunto diretamente com o Governo.