Rui Moreira "solidário" com Sapadores, mas autarquia do Porto "não vai cometer ilegalidades"

"O executivo propôs uma recomendação do meu grupo que defende uma alteração ao estatuto de bombeiro. Desde que passaram a ser 35 horas de trabalho, tem havido estes problemas", afirmou o independente Rui Moreira, durante a Assembleia Municipal do Porto, que decorreu na segunda-feira.

Questionado pela deputada Susana Constante Pereira, do BE, sobre os profissionais não terem "as horas extraordinárias legalmente consagradas retribuídas", o autarca deu razão aos trabalhadores, afirmando, no entanto, que a Câmara do Porto "não vai cometer ilegalidades".

"Nós não iremos cometer uma ilegalidade. Sabemos que os trabalhadores têm razão por causa das 36 horas, mas o estatuto do bombeiro não permite", disse, incitando o BE a propor uma recomendação sobre a questão na Assembleia da República.

O Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores (SNBS) acusou a autarquia de não pagar horas extra e trabalho extraordinário num protesto junto à Câmara do Porto que decorreu em 04 de junho.

"Estamos há sete meses a tentar negociar com a Câmara [do Porto] o pagamento da 36.ª hora [que os bombeiros sapadores fazem para completar os turnos, quando o obrigatório por lei é que trabalhem por semana 35 horas], mas não obtemos resposta. É algo irrisório. Também queremos que o trabalho extraordinário seja pago", disse à Lusa o dirigente nacional do SNBS, Ricardo Cunha.

A Câmara do Porto aprovou uma proposta de recomendação, dirigida ao Governo e apresentada pelo grupo `Rui Moreira: Porto, o Nosso Partido` a pedir "um entendimento que acautele tratamento uniforme de todos os profissionais bombeiros nos vários municípios portugueses".

Na proposta, a Câmara do Porto descreveu que "não encontra enquadramento para acolher as pretensões" dos bombeiros, nomeadamente no que se refere ao pagamento da 36.ª hora e que "a única forma de ultrapassar a questão é por via da revisão do Estatuto dos Bombeiros Profissionais".

Em 18 de junho, numa pergunta dirigida ao Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, tutelado por Alexandra Leitão, os deputados do BE questionaram as intenções do Governo em proceder à revisão do acordo coletivo de empregador público (ACEP) por forma a garantir a "justa remuneração" e "enquadramento da atividade" dos bombeiros sapadores do Porto.