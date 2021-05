Rui Moreira vai mesmo a julgamento no caso "Selminho"

A decisão instrutória foi conhecida esta tarde. O presidente da câmara do Porto é acusado de favorecer a imobiliária da família, da qual também era sócio, em prejuizo do município.O Tribunal de Instrução Criminal do Porto decidiu levar Rui Moreira a julgamento, acusado do crime de prevaricação.O ministério público pede a perda do mandato do autarca independente, que está a cumprir o seu segundo mandato e ainda não formalizou a candidatura às autárquicas deste ano.





Mais pormenores com a jornalista Alexandra Madeira.