Rui Moreira vai ser julgado no processo onde é acusado de favorecer imobiliária da família

O Presidente da Câmara do Porto reafirma-se inocente, apesar do tribunal ter decidido levá-lo a julgamento, no caso Selminho. Horas depois da decisão da justiça, Rui Moreira esteve na RTP, onde garantiu que nunca interferiu no processo. O autarca acusa também Rui Rio de ter um "novo estilo de boçalidade" na política e acrescenta que não conhecia a "forma de caserna" e próxima do populismo revelada pelo líder do PSD.