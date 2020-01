Rui Pinto. Adiada decisão sobre julgamento

O Ministério Público acusa o criador do Football Leaks de aceder ilegalmente aos sistemas informáticos do Sporting, do fundo de investimento Doyen, da sociedade de advogados PLMJ, da Federação Portuguesa de Futebol e da Procuradoria-Geral da República.

Rui Pinto está em prisão preventiva desde o dia 22 de março do ano passado.



Em concreto, o pirata informático é acusado de 147 crimes.









"Este é um processo complexo. A questão do Rui Pinto transcende até os problemas que ele levanta na sociedade portuguesa e em termos internacionais", afirmou Teixeira da Mota à saída do tribunal.

O advogado de Rui Pinto, Francisco Teixeira da Mota, tem agora 48 horas para se pronunciar acerca destas alterações.





No decurso do debate instrutório, o Ministério Público defendeu que Rui Pinto e o seu antigo advogado, Aníbal Pinto, fossem pronunciados nos exatos termos da acusação.Já a atual defesa de Rui Pinto requereu a instrução tendo em vista reduzir o número de crimes dos quais oé acusado e corrigir assim “aspetos legais”, nomeadamente a duplicação de crimes.

A acusação

O Ministério Público alega que, de 6 de novembro de 2018 a 7 de janeiro de 2019, Rui Pinto “efetuou um total de 307 acessos” à Procuradoria-Geral da República, recolhendo documentos dos processos de Tancos, BES e Operação Marquês, entre outros.

Rui Pinto é ainda suspeito de ser o autor do furto de e-mails do Benfica, em 2017.



De janeiro de 2018 a janeiro de 2019, Rui Pinto terá acedido a outros 12 processos que ainda estão em segredo de justiça.Rui Pinto, de 30 anos, foi detido na Hungria e entregue às autoridades portuguesas com base num mandado de detenção europeu, que apenas abrangia os acessos ilegais aos sistemas informáticos do Sporting e da Doyen, mas que acabaria por ser alargado.De acordo com a acusação do Ministério Público,“Instalou, nos seus equipamentos, diversos programas informáticos e ferramentas digitais que lhe permitiam, de forma dissimulada e anonimizada, entrar nos mencionados sistemas informáticos e caixas de correio de terceiros e daí retirar conteúdos”.

