Rui Pinto entrou na caixa de correio do antigo diretor do DCIAP

Rui Pinto admitiu que entrou na caixa de correio do antigo diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal. No quarto dia de interrogatório, o pirata informático disse que ia terminar com o Football Leaks porque ia integrar um programa de proteção de testemunhas em França.