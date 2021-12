Rui Rio apresenta estratégia para governar Portugal

A abertura dos trabalhos está marcada para as 21h00 e, tradicionalmente, o primeiro discurso do líder é focado na apresentação da sua proposta de estratégia global, intitulada “Governar Portugal ao centro”.



No texto, que Rio apresentou aos militantes no final de novembro no âmbito da campanha interna para as eleições diretas e que será votado no sábado no congresso, refere-se que o PSD “está em condições de governar Portugal”, a mês e meio das legislativas de 30 de janeiro.



Na moção, Rio - que tem admitido ser desejável um entendimento com o PS para a viabilização de eventuais governos minoritários que saiam das legislativas de um ou de outro partido - defende que “importa construir uma nova maioria sem linhas vermelhas, assente no diálogo e no compromisso, à esquerda ou à direita, cujo único limite será a da moderação, do respeito pelas instituições constitucionais e a do superior interesse nacional”.



Na quinta-feira, Rio anunciou já as suas escolhas para "cabeças de lista" aos órgãos nacionais do partido, com Nuno Morais Sarmento - que já tinha anunciado a saída da Comissão Política - a encabeçar a lista para o Conselho de Jurisdição Nacional contra o atual presidente Paulo Colaço, enquanto o histórico militante Pedro Roseta irá substituir Paulo Rangel como o primeiro nome na lista oficial ao conselho nacional.



Paulo Mota Pinto mantém-se como o candidato à presidência da mesa do congresso e José Silvano como secretário-geral.