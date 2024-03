Rui Rocha pede aos indecisos para apanharem "viagem a bordo da IL"

Aproveitando uma visita à BTL no âmbito da campanha eleitoral para as legislativas do dia 10, e entusiasmado com as várias propostas de viagens pelo país, Rui Rocha convidou os eleitores indecisos a apanharem uma "viagem a bordo da IL", prometendo que será "repleta de intensidade".

"É uma viagem para um futuro melhor e, portanto, é esse o bilhete que eu queria apresentar e desafiar os portugueses a usarem no próximo dia 10 de março", apelou o dirigente liberal.

Depois de provar diferentes iguarias, o presidente da IL insistiu que para dia 10 de março "só há um bilhete e uma viagem que interessa" que é o voto na IL.

Num "stand" dedicado à ilha da Madeira, Rui Rocha concorreu para se habilitar a ganhar uma viagem àquela região autónoma e questionado para onde gostava de viajar, Rui Rocha disse apenas: "Eu gostava de ganhar um bilhete para que Portugal se transforme num país diferente".

Reforçando a mensagem da importância do voto na IL, Rui Rocha entendeu, contudo, que os eleitores precisam de tempo para avaliar as propostas dos partidos políticos, o que poderá justificar o elevado número de indecisos neste momento.

"Há muitas propostas e, portanto, os eleitores precisam também de tempo para avaliar e terão, seguramente, coisas que valorizam mais nuns partidos, coisas que valorizam menos", afirmou.

Por essa razão, defendeu, os partidos políticos devem apresentar as suas propostas e a dizerem claramente que país pretendem.

Rui Rocha considerou que o país "não tem tempo" para "mais do mesmo", para "mais soluções de esquerda nem "pode ter no governo" quem "não representa soluções e paralisa essas soluções" como, afirmou, é o caso do Chega.