Foto: cm-grandola.pt

É considerado o maior centro industrial de salgas de peixe do mundo romano, e, só no ano passado, as Ruínas de Tróia receberam quase 11 mil visitantes.



As Ruínas reabriram para mais uma temporada e com novidades pedagógicas para os mais novos, mas não só.



O jornalista João Ramalhinho faz-nos uma visita guiada.





