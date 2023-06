S. João. Comerciantes do Bulhão pedem uma cascata à moda antiga

Está também previsto fogo de artificio um pouco por toda a cidade, bem como as cascatas com os santos nos bairros mais populares.





Cinco anos depois, os comerciantes do mercado do Bolhão voltam a celebrar a festa na casa renovada, no mercado já requalificado.





Louvam a qualidade da sardinha, mas lamentam a ausência de Santos Populares na cascata São Joanina.